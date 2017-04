4-pitter dropt prijs Jaguar F-type met 27 mille(!)

'Als Porsche het zich kan veroorloven, waarom wij dan niet?' Zoiets moet op z'n minst bij Jaguar door het hoofd zijn geschoten bij het bekokstoven van de nu per direct verkrijgbare F-type met viercilinder. En terecht.

Toen Jaguar eind 2012 de F-type (Roadster) bij de dealers naar binnenreed tegen een vanafprijs van 90 mille was dat een behoorlijke binnenkomer. Nu, ruim vier jaar later, zijn de prestaties van de Brit nog altijd dikke mik, maar dit helaas wel tegen een starttarief dat 10.000 euro hoger ligt. Nog maar te zijgen over de absolute topmodellen met (SV)R-label. Den Haag, bedankt!



Hakken in aantal cilinders…

Om de F-type (weer) aantrekkelijker te maken voor een groter publiek haalt Jaguar nu hetzelfde trucje uit als dat Porsche bij de Boxster en Cayman heeft gedaan: het lepelt een vermogende viercilinderturbo in haar gesloten en open roadster.



Net als die de Duisters betreft de viercilinderturbo van de Britten een 2.0 liter en ongetwijfeld ook niet geheel toevallig bedraagt het vermogen daarvan eveneens 300 pk. Het koppel reikt tot 400 Nm, dus behelpen is het zeker niet met deze 'geknepen' F-type.



… en prijs

In 5,7 seconden zit je ermee op de 100 km/h. Dat is een bijna te verwaarlozen vier tiende trager dan de versie met 340 pk sterke V6. Die laatste weegt immers meer omdat er twee cilinders meer meegezeuld moeten worden. De F-type 2.0 legt 1.525 kilogram op de weegschaal, 52 kilogram minder. En de topsnelheid? Die ligt op 249 km/h.

Tja, als je dan bedenkt dat de F-type met vierpitter ook nog een stukje spaarzamer met benzine omspringt maar bovenal liefst 27 mille(!) voordeliger is, dan laat het gevolg voor de V6-modellen zich raden.



Eén schreeuwpijp

De Jaguar F-type 2.0 is per direct te bestellen voor € 71.620,-. Voor dit geld rij je dan de Coupé. De Convertible is er vanaf € 78.720,-. Herkennen doe je ze overigens meteen (in de showroom). Kwestie van meteen naar de billen kijken. Daar schittert namelijk slechts één in plaats van twee of vier uitlaatpijpen bij de V6- en V8-modellen. Inwendige vlinderkleppen moeten niettemin eenzelfde soundtrack als die duurdere versies garanderen.