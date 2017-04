Audi R8 Audi Sport Edition: durf jij?

Wat siert een Audi R8? Precies, zijn gelikte doch vrij ingetogen uitstraling. Voor velen is dat de reden om voor het heetste van Auto Sport, voorheen Quattro, te vallen. Maar nu heeft dat performancebedrijf de stoute schoenen aangetrokken.

'De speciale R8 is eerbetoon aan het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van het Audi Sport-raceprogramma voor klanten', zegt Stephan Winkelmann, voormalige CEO van Lamborghini en sinds enige tijd de baas bij Audi Sport. 'Met de R8 LMS hebben we 24 titels binnengesleept, werden er 85 races gewonnen en scoorden we meer dan 100 podiumfinishes'. Dat verdient een (eigen) traktatie kennelijk.



Kleur bekennen

Vanwaar zilver, rood en zwart? Wel, dat zijn de huiskleuren Audi Sport. En dus ook van de gelijknamige R8 Coupé. Het speciale model beleeft zijn debuut op de New York International Auto Show en wordt in een gelimiteerde oplage van 200 stuks gebouwd.



Vandagag is rood. En morgen ook.

Overigens zit je niet helemaal vast aan de huiskleuren van Audi Sport bij de gelimiteerde R8. De auto is te bestellen in Floret Silver (mat of hoogglans), Mythos Black en Ibis White. Welke kleur de koper ook kiest, één kleur staat vast en dat is die op de sideblades en de buitenspiegels: felrood.

De voorspoiler, singleframe-grille en achterdiffuser zijn daarbij altijd gespoten in Titanium Black, terwijl de trapeziumvormige uitlaten steevast in hoogglans zwart worden uitgevoerd.



Keramische remschijven

Andere highlights van de R8 Audi Sport Edition GmbH zijn de exclusieve, tienspaaks Y-design 20 inch lichtmetalen wielen van gesmeed aluminium met op de velgrand het Audi Sport-logo. En stoppen doet de Duitse topsporter via keramische remschijven voorzien van rode remklauwen.

Motorisch is er al evenzo weinig keus: de exclusieve R8 is er als V10 of als V10 Plus, goed voor 610 pk. De prijs? Die is op aanvraag vanaf volgende maand.