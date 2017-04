Jaguar F-Pace is World Car of the Year 2017

Er is een nieuwe auto verkozen tot World Car of the Year! Het is de Jaguar F-Pace die de prestigieuze bokaal overneemt van de Mazda MX-5.

De World Car of the Year is het mondiale equivalent van onze Auto van het Jaar-verkiezing waarin 75 internationale journalisten uit 24 landen zich uitspreken over welke nieuwkomer meer of minder goed in de (hun) smaak valt.



Opvallend tijdens de verkiezing dit keer was dat alle finalisten voor de gewaardeerde autoprijs voor het SUV-segment uitkomen, maar het is de Jaguar F-Pace geworden die de meeste stemmen kreeg. Meer dan de Audi Q5 en Volkswagen Tiguan. Daarnaast werd de Brit ook uitgeroepen tot de auto met het beste (nieuwe) design.



Overige winnaars

Qua luxe en comfort heeft Jaguar kennelijk nog wel een en ander te leren. In de subcategorie World Luxury Car of the Year ging de titel namelijk naar de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse. Nipt overigens, met de BMW 5-serie en Volvo S90/V90 op de hielen.



De Porsche 718 Boxster/Cayman is dan weer gekozen tot World Performance Car en in de categorie van de stadsautootjes was het goud voor de BMW i3, terwijl de Green Car of the Year naar de Toyota Prius ging. Die beker kan dus blijven staan waar 'ie staat, want vorig jaar won in deze categorie de op waterstof rijdende Mirai van hetzelfde Japanse merk.