7-zits Subaru Ascent zal snel Tribeca opvolgen

Met 5 meter lengte, een breedte van net geen 2 meter en een hoogte van 1,84 meter is de Ascent de grootste Subaru ooit. Ter indicatie: zelfs de Kia Sorento is er een kleintje bij. Denk Mercedes GLS-klasse en je zit een stuk dichter in de buurt. Kortom, de Subaru Ascent is enorm (voor Europese begrippen). Dat moet ook, want de Japanners willen dat ook de passagiers op de achterste, derde zitrij voldoende ruimte genieten.Mocht je een déjà vu hebben bij het zien van Ascent Concept, dan bedriegen je ogen je niet. Op de Los Angeles Auto Show in november showde Subaru de SUV eigenlijk al voor 't eerst. Toen luidde de naam ervan nog Viziv-7 en bevond 'ie zich nog in een nadrukkelijk conceptstadium. De Ascent en versie 2.0 daarentegen is zo goed al klaar voor productie en zal de eerste Subaru zijn met de nieuwe designtaal van het merk, genaamd Dynamic x Solid.Mocht je, net als wij, de Ascent een behoorlijke vooruitgang vinden ten opzichte van de al in 2010 van de Nederlandse markt verdwenen Tribeca , dan hebben we alsnog slecht nieuws. De familie-Subaru zal gebouwd worden in de VS en dat land (helaas) officieel niet verlaten.