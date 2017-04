Toyota doet speels op basis van CH-R

De CH-R is al een behoorlijk aparte auto om te zien, maar deze FT-4X Concept slaat pas echt alles. Toyota zet 'm neet op de autoshow van New York.

De Toyota FT-4X Concept heeft niet alleen afmetingen die erg nauw leunen tegen de C-HR, hij ontleent er ook het onderstel van. Tot zover ook de raakvlakken met Toyota futuristisch gestileerde crossover. De FT-4X gooit het wat dat betreft over een compleet andere boeg. Weg is het sportieve. Maar het avontuurlijke wordt des te meer onderlijnd. Met enige fantasie is er de FJ-Cruiser van weleer in te herkennen.



Slimme foefjes

De FT-4X is getekend door de Californische designstudio van het merk en zit vol slimme vondsten. Zo is de kofferklep opdeelbaar in twee conventionele deuren, is een GoPro-actiecamera geïntegreerd in de buitenspiegel en wordt er intelligent omgesprongen met dashboardkastjes, stootstrips en opbergruimte allerhande. Ook zijn er geïntegreerde afvalemmers waarin je kan sorteren, een slaapzak die dienstdoet als armsteun en de radio is uitneembaar om deze vervolgens mee te nemen naar het strand.



Showauto

Misschien was het al wel duidelijk: de Toyota FT-4X is puur bedoeld als showauto. Productieplannen zijn er niet. Al wordt niet uitgesloten dat enkele van de ideetjes doorsijpelen naar toekomstige productiemodellen van de Japanners.