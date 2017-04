Eerste details en foto's gefacelifte Mercedes S-klasse

Niet de New York Auto Show, die eind deze week aanvangt, maar enigszins verrassend de vanaf 19 april gehouden autotentoonstelling in Shanghai vormt het decor van de vernieuwde S-klasse. Nog eventjes geduld dus, maar om het langere wachten te compenseren heeft Mercedes alvast enkele verbeteringen aan haar vlaggenschip uit de doeken gedaan. Inclusief enkele foto's van met name een ogenschijnlijk subtiel gewijzigde interieur.Om ook maar meteen met het interieur te beginnen; het is zoeken naar de verschillen met het pre-faceliftmodel . Anderzijds, het gaat hier dan ook over een zogenoemde 'mid-cycle facelift' en geen vernieuwingsronde zoals die meestal na 4 à 5 jaar dat een auto op de markt is wordt doorgevoerd. De huidige S-klasse is er net 2,5 jaar.Afijn, het voornaamste dat opvalt aan het geüpdatete interieur is het nieuwe stuurwiel. Dat is voortaan eerder sportief dan klassiek vormgegeven zoals voorheen. Daarnaast heeft het ogenschijnlijk handgeschreven opschrift 'Mercedes-Benz' onderaan de stuurwielrand van de prefacelift-S-klasse plaats gemaakt voor 'Maybach' in ultra-strakke letters. Een opmerkelijk wijziging waar we het fijne nog niet weten.Ook nieuw, maar lastig te zien is dat de (twee) 12,3 inch schermen nu samengesmolten zijn tot één. Net als bij de E-klasse.Over de wijzigingen aan de buitenzijde doet Mercedes-Benz het boekje vooralsnog minder verder open. Of er zijn simpelweg niet meer veranderingen dan andere LED-dagrijverlichting. We betwijfelen dit.Zeker is in elk geval dat de S-klasse weer een stap dichterbij autonoom rijden is gebracht. De meerdere afbeeldingen hierover spreken daarin boekdelen.