Configurator Ferrari 812 Superfast is slecht voor je 11 april 2017

Hoe nieuwer de auto, hoe toffer de configurator. Dat leert de ervaring. Want joelden we eerder nog dat de digitale showroom van de Aston Martin DB11 en Pagani Huayra Roadster de vetste zijn waarmee we ooit hebben gespeeld, daar moeten we nu alweer op terugkomen. Die van de Ferrari 812 Superfast is de nieuwe koning onder de car-configurators!





Verbluffend CV

Voor wie het cijferrapport van de



Motor: atmosferische 6.5 liter V12

Transmissie: 7-traps SSG-automaat

Vermogen: 800 pk @ 8.500 tpm

Koppel: 718 Nm @ 7.000 tpm

Specifiek vermogen: 123 pk/liter

Maximumtoerental: 8.900 tpm

Drooggewicht: 1.525 kilogram

0-100 km/h: 2,9 seconden

0-200 km/h: 7,9 seconden

0-300 km/h: 23,6 seconden

0-340 km/h: circa 30 seconden

100-0 km/h: 32 meter

Topsnelheid: 340 km/h

Prijs: € 379.025,- Man-o-man, wat is de configurator van de Ferrari 812 Superfast slecht voor de autominnende mens. Niet dat het de fysieke gezondheid aantast, wel dat een dikke kans bestaat dat je sociale relaties er flink onder komen te lijden omdat je al dagenlang niets van je hebt laten horen. Facebook en Whatsapp bestaan ineens niet meer voor jou en ook de voordeurbel lijkt er spontaan mee opgehouden te zijn. Het ergste: mamlief in blinde paniek. Geloof je niet? Probeer het dan ook maar niet. Toch nieuwsgierig naar de gevolgen? Enjoy! Voor wie het cijferrapport van de Ferrari 812 Superfast heeft gemist, hier nog eventjes in het kort de beloofde prestaties: