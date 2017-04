Nürburgring heeft binnenkort niet meer de langste 11 april 2017

'Bigger, stronger, faster'. Dit is zowat de lijfspreuk van de Yankees. Het moet dan ook al die tijd een doorn in het oog van met name Amerikaanse speedfreaks zijn geweest dat de Nürburgring-Nordschleife het langste circuit ter wereld is, nog maar te zwijgen over diens mythische status. Tijd om in actie te komen, aldus ene John Morris, Amerikaan en miljardair.

Bijna 21 kilometer lang is de Nordschleife, ruim 13 mijl in het geval van de Amerikanen. Dat zit succesvol zakenman John Morris, volgens Forbes goed voor een vermogen van zo'n 4 miljard dollar, al een tijdje behoorlijk dwars. Maar dat niet alleen. Het is ook de status van de 'Ring' wat jeukt, en dat wordt alsmaar heviger gezien de toenemende populariteit van het legendarische circuit in de groene bossen en heuvels van de Duitse Eifel. Iets dat autofabrikanten voeden door zo'n beetje alles wat zijn bekokstoven in de Groene Hel los te laten voor het ultieme testwerk. Ook merken van Amerikaanse makelij.



Viva Las Vegas

Als remedie heeft Morris zijn zinnen gezet op een ambitieus plan: de Nürburgring-Nordschleife overtreffen met een langer circuit. Waar? Op 45 minuten van Las Vegas – waar anders? Mede omdat daar al een aantrekkelijke basis voor zijn mega-droomcircuit ligt in de vorm van Spring Mountain Motor Resort & Country Club, zeg maar een super-de-luxe pretpark voor gefortuneerde snelheidsduivels.



Heden is het langste circuit daarvan (er zijn er meerdere namelijk, onder andere bedoeld voor diverse rijtrainingen) ruim 6 mijl, omgerekend bijna 10 kilometer. Echter als het aan Morris ligt wordt dat 15 mijl, dus 24 kilometer, omgeven door luxe hotels, restaurants, theaters, een bioscoop en vermaak voor de jeugd. Net als de Nürburgring dus, maar dan groter. De hamvraag luidt echter: zal het ook sneller en bovenal overweldigender zijn?