1 km/h-boetes levert schatkist al € 1.4 miljoen op

Fijn dat de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV), namens voorzitter Geert Priem, zo empathisch is met de automobilist die om zoiets pietluttigs als een paar km/h te hard op de bon wordt geslingerd, maar de hamvraag luidt natuurlijk: wat gaat de politievakbond hiertegen doen?Helaas is dat niet bekend, maar de ANPV pleit in elk geval dat het Openbaar Ministerie (OM) beter jacht kan maken op zogenoemde verkeershufters dan op grote schaal uitschrijven van kleine snelheidsovertredingen. Volgens de politievakbond moet ook niet vergeten worden dat iets harder rijden dan toegestaan soms verstandig is, bijvoorbeeld om veilig in te halen of om een gevaarlijke situatie te voorkomen.Het OM slaat dan ook door in het bekeuren van feitelijk onschuldige automobilisten. 'Deze aanpak frustreert mensen. Het is een verkapte vorm van belasting. Ook schaadt dit het gezag en de geloofwaardigheid van de politie. Het is veel belangrijker om zeer onveilig gedrag zoals bumperkleven en rechts inhalen aan te pakken', volgens Priem.Of het OM gehoor gaat geven aan het advies van de ANVP is nog maar de vraag. Vorig jaar zijn er 69.000 bonnen uitgeschreven voor 1 km/h te hard rijden en dat alleen al leverde de Nederlandse schatkist bijna 1,4 miljoen euro op. Zo'n boete bedraagt namelijk 20 euro, inclusief 9 administratiekosten.Moet je nagaan hoeveel het OM misloopt wanneer het zich niet zozeer meer richt op deze lichte snelheidsovertredingen. Vorig jaar werden er daarvan 3,1 miljoen uitgeschreven, fors meer dan de 2,4 miljoen stuks in 2014. De totale waarde hiervan bedraagt liefst 113 miljoen euro.Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit gegevens die het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd. Het OM heeft hierop ook al gereageerd in de persoon van Ernst Koelman. Volgens het OM ligt de situatie genuanceerder: 'Op 130 km/h-wegen geldt een meetcorrectie van 5 kilometer. Iemand heeft dus gewoon flink te hard gereden wanneer hij of zij die boete krijgt van 20 euro, want de gemeten snelheid was 136 kilometer per uur.'