Teller van deze Jeep loopt tot 320 km/h, zonder overdrijven

Een beetje hypocriet is het op z'n minst: een niet nader te hoeven Duits automerk wordt in de VS met de grond gelijk gemaakt omdat hun spaardieseltjes een paar grammetjes te veel uitstoten (maar desondanks nog altijd relatief schoon zijn), maar over de 'eigen' monsterlijke krachtcentrales wordt niet moeilijk gedaan. Neem nu deze Grand Cherokee Trailhawk van Jeep. In diens motorsteunen hangt zowaar een 6.2 liter grote V8. Precies, die uit Dodge Charger en Challenger Hellcat . Allemachtig.Zes-komma-twee-liter! Om een en ander nog iets duidelijker te maken: dat is de grootte van die eerdergenoemde, zwaar bestrafte TDI bóvenop het al niet malse motorblok van een BMW X5M! En dan te bedenken dat deze allesvernietigende Jeep het ook nog met een knoeperd van een supercharger doet.Al met al perst het monsterblok er – hou je vast – 717 pk uit. Het koppel reikt tot 881 Nm. Of we hiervan een probleem maken? Welnee. Sterker, als autoliefhebbers zijn wij maar wat verheugd dat dit soort machines nog vrij spel krijgen, hoe bizar het ook klinkt. Heel lang zal dit immers niet meer duren.De Jeep Grand Cherokee Trailhawk legt ruimschoots twee ton op de weegschaal (en dan drukken we het nog subtiel uit), maar dat de machtige achtcilinder daar geen enkele moeite mee heeft getuige de spurt vanuit stilstand naar 100 km/h. Dit gevaarte knalt uit de startblokken. Wanneer en waar ook. In 3,6 seconden rijd je ermee 100 km/h en wie durft kan helemaal doorstomen tot 290 km/h. De snelheidsmeter, die tot 200 mph (320 km/h) loopt, is dus zeker niet overdreven geschaald. Vierwielaandrijving is uiteraard standaard.Mocht je het afvragen: de Trailhawk is niet de vervanger van de Grand Cherokee SRT , ook al lijken beide super-SUV's extreem veel op elkaar. De 475 pk sterke SRT blijft in het gamma voor wie de Trailhawk te eng vindt. Kortom, de Grand Cherokee Trialhawk is – met afstand – de meest extreme Jeep te koop. Ooit. Of hij ook naar Europa komt, dat horen we mogelijk vanaf de New York Auto Show waar de auto zijn werelddebuut beleeft.