Je hebt auto's en je hebt Mazda's

De ene auto is de andere niet. Zoveel wensen, zoveel smaken. Toch lijkt het al meer dat de grote automerken als een stel kudde schapen braaf achter elkaar aanlopen. Maakt er één een sprongetje of begint het te blèren, dan volgt de rest al snel als een mak lammetje, bang om misschien genegeerd te worden.Voor de consument maakt deze tendens in de autobranche het er niet leuker op. Niet in de laatste plaats omdat auto's steeds afstandelijker worden (met het in het verschiet liggende autonoom rijden als toppunt daarvan). Wat dat betreft is het verfrissend dat er nog automerken zijn die het aandurven hun eigen ding te blijven doen zonder daarbij de behoeftes van de automobilist uit het oog te verliezen. Neem Mazda.Sterker, onder de noemer 'Drive Together' zet het Japanse merk nadrukkelijker dan ooit tevoren in op het feit dat autorijden niet enkel functioneel moet zijn maar bovenal rijplezier geeft waarbij jij je één voelt met de auto. Iedereen wil immers 't liefst fluitend naar het werk.Vroeger was het volstrekt vanzelfsprekend: auto's betrokken hun bestuurders bij het rijden. Deels ging dit vanzelf omdat auto's technisch nog niet zo verfijnd waren. Voel- en hoorbaar ervaarde je de werking van de mechaniek. Hoe anders is dat nu. Auto's zijn zo geraffineerd en stil geworden dat de technische werking ervan compleet aan jou als inzittende voorbijgaat. Een goede zaak, laat dat ook volgens Mazda duidelijk zijn. Tegelijk heeft het autorijden ook saaier gemaakt en dat vinden de Japanners spijtig.Mazda besloot daarop de kont tegen de krib te gooien en het gevecht aan te gaan om iedere rit in haar eigen auto's zowel functioneel als een belevenis te maken. Hoe? Aan de hand van de 'Jinba Ittai'-filosofie, een Japanse uitdrukking die gebruikt wordt om de perfecte harmonie aan te geven tussen een boogschietende ruiter en zijn paard. De liefde voor (authentiek) autorijden moest en zou terugkeren en dat kan slechts op éen manier volgens Mazda: een effectieve communicatie tussen mens en machine. Enerzijds via moderne snufjes, anderzijds door je als inzittende geen passagier maar een wezenlijk onderdeel van het autorijden te laten voelen. Mazda's aanpak hierin is uniek. En niet zonder succes, zo blijkt.Meer weten over 'Drive Together' en waarom Mazda's zoveel rijplezier en voldoening geven? Niet alleen achter het stuur van de MX-5 (RF) roadster, maar ook de Mazda3, Mazda6 en CX-5? Hier de antwoorden