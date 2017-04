Infiniti XQ80 moet mensen weghouden bij Range Rover

Infiniti staat op het punt een nieuwe mastodont wereldkundig te maken, waarmee het de jacht opent op Range Rover en andere super-de-luxe SUV's. Een voorproefje daarvan wordt alvast gegeven met deze ene foto.

Infiniti bouwt prima auto's. Nog maar te zwijgen over de aantrekkelijke value for money. Toch breekt Nissan's luxedochter ondanks verwoede pogingen nog altijd geen potten bij ons. Over de verkoopaantallen van de Q30 en QX30, die eigenlijk een verklede Mercedes A- en GLA-klasse zijn, hoor je niets. En dat zijn nota bene de modellen die het merk in Europa op de kaart moest zetten. Elders (lees: de VS) gaat het wel goed met Infiniti. Het is daarom op de New York Auto Show waar deze XQ80 Monograph tentoongesteld zal worden.



Luxe en… stijl?

Vraag het aan Infiniti en deze QX80 is ondanks zijn nogal bonkige design een toonbeeld van luxe en stijl. In elk geval is het een voorbode voor de nieuwe generatie (de XQ80 bestaat immers al). En het moet gezegd: de positionering van vooral de koplampen oogt 'natuurlijker' dan bij de uittredende generatie. Alle andere details, zoals ongetwijfeld alle aanwezig toeters en bellen, houden de Japanners nog heel even voor zichzelf.