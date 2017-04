Oer-Mini weer te koop en nieuwer dan nieuw

In tegenstelling tot bij de Speedback GT gebruikt David Brown voor de Mini Remastered de originele Mini als basis. Nogal wiedes ook, want bedenk maar eens een ander autootje die daarvoor kan dienen. Precies, die zijn er niet. Bovendien is de oer-Mini in grote aantallen gefabriceerd en zodoende nog volop verkrijgbaar. Er eentje vinden als donor is niet moeilijk.Anderzijds, Brown mag dan wel een Mini van voor het jaar 2000 als basis gebruiken, daarmee is zo'n beetje alles ook wel gezegd. Om tot de Mini Remastered te komen wordt de auto compleet gestript en vervolgens opnieuw opgebouwd.Het koetswerk wordt daarbij van veel van diens zichtbare naden ontdaan, het onderstel en het chassis worden versterkt en de originele 1.275 cc-motor wordt door grondige ingrepen de helft krachtiger. Dat betekent dat de Mini Remastered tussen 90 en 100 pk kan opwekken. De ophanging is eveneens verfijnd en de remmen gemoderniseerd.Aan de binnenzijde gaat de verfijning verder. Er wordt veel extra geluidsisolatie aangebracht en de cabine baadt nu in met de hand afgewerkt leder. Zelfs de kofferruimte krijgt zo'n behandeling. De benzinetank krijgt dan weer dezelfde kleur als het (contrasterende) dak, LED-verlichting doet zijn intrede en de Mini Remastered beschikt zowaar ook over een modern infotainmentsysteem met Apple Carplay en Android Auto, centrale vergrendeling en keyless go. De afwerking kan je helemaal zelf kiezen. Er zijn geen beperkingen. Ja, zelfs van roze maakt Brown geen probleem.De Mini Remastered zal voor het eerst in levende bewonderd kunnen worden tijdens Top Marques Monaco, dat tussen 20 en 23 april is geopend voor publiek. Nu al interesse, in het bijzonder in de prijs? Die geeft David Brown Automotive niet op. Echter aangezien er in elke Mini Remastered ruim 1.000 werkuren zitten zal de auto wel geen koopje zijn.