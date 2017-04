Ferrari: 'Elke kleur behalve roze'

Personalisatie is het toverwoord vandaag de dag als je als automerk een klant voor je wilt winnen en deze zo diep mogelijk in de buidel wilt laten tasten. Bij Ferrari gaat die vlieger meer op dan welk ander merk ook. De recordwinst per verkochte Ferrari bewijst dit. Sowieso moet je bij de Italiaanse renstal zo'n beetje voor iedere wijziging bijbetalen. Veel. Ferrari-kopers weten dit en beseffen heel goed dat de geadverteerde vanafprijs bij lange na niet de eindprijs zal zijn. En daar wordt allesbehalve moeilijk over gedaan.Ferrari zelf is dan ook heel meegaand. Heeft de klant een heel specifieke wens, tot op het extreme af, dan wordt dat geregeld zonder tegengas te geven. Als de factuur maar betaald wordt. Alhoewel, Ferrari kent wel degelijk grenzen.Zo vertikt zelfs haar superexclusieve maatwerkatelier, Special Projects geheten, het om een Ferrari in roze af te leveren. 'Die kleur past simpelweg niet bij ons merk', zegt een woordvoerder. 'Er rijden wel roze Ferrari's rond, maar die zijn allemaal achteraf onder handen genomen. Met verf of met een wrap'.Tegen die gevallen kan Ferrari weinig doen helaas. Maar of de eigenaar daarvan ooit nog een keer bij het steigerende merk hoeft aan te kloppen is een tweede. Gelukkig is er nauwelijks vraag naar roze, zo blijkt. Maar rood is overigens ook niet meer zo populair als het ooit is geweest. Slechts een derde van alle nieuw verkochte Ferrari's wordt nog gespoten in het legendarisch Rosso Corsa of een variant daarop.