Geen Cupra, Seat Ateca wel als FR

Wat R-line is voor Volkswagen, is FR bij Seat: net een tandje minder sportief dat de absolute topmodellen. Niettemin weet de Ateca FR behoorlijk van wanten, want voorzien van een geblazen tweeliter benzine, goed voor een potige 190 pk. Liever lekker vlot dieselen, dat kan ook. Eveneens met een 2.0 liter viercilinderturbo en 190 pk. Beide motoren worden gekoppeld aan 4Drive-vierwielaandrijving, standaard via een manuele 6-bak. Een DSG-automaat zal optioneel zijn.Seat heeft voor de FR nagenoeg het uitrustingsniveau van de Xcellence-uitvoering als uitgangspunt genomen met daarbovenop tal van sportief getinte details. Zo zijn de dakrails en de omlijsting van de ramen uitgevoerd in zwart, prijken er meerdere FR-logo's op de koets en in het interieur en beschikt de Ateca FR over een speciale grille en potige bumpers. Ook LED-mistlampen maken deel uit van de Ateca FR, evenals grote wielen. De grootst verkrijgbare maat is 19 inch, voorzien van maar liefst 245 millimeter breed rubber.Vanbinnen pakt de Ateca FR uit met onder meer aluminium instaplijsten met FR-logo, een multifunctioneel sportstuur, sportieve pedalen, sportstoelen die met alcantara zijn bekleed (leer optioneel) en rode stiksels her en der. Een aantal zwarte accenten in het interieur onderstreept de luxe inborst van Ateca, aldus de Spanjaarden.Seat is er vroeg bij met de Ateca FR. De showroomintroductie is namelijk pas begin volgend jaar. Prijzen worden tegen dat moment bekendgemaakt. En wat betreft die vermeende Cupra-versie: wat niet is, kan nog komen. We tellen namelijk slechts twee eindpijpen bij de FR en vier bij het eerder gespotte prototype