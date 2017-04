Retro-Jump(er) naar Citroën HY

De geestelijk vaders achter dit ludieke eerbetoon zijn de designers Fabrizio Caselani en David Oberdorfer, geen onbekenden op het gebied van retrodesign. Ze maakten een Type H-bodykit die een moderne Citroën Jumper transformeert in een retro-versie die heel wat karaktertrekken van de originele HY overneemt. Ronde lichten, een prominente grille en geribbelde koetswerkpanelen. Het wordt ook een exclusief ding, want niet meer dan 70 Jumpers zullen omgebouwd kunnen worden. Er zijn verschillende versies leverbaar: bestelwagen, food truck, camper of minibus.Slecht nieuws is er ook. Alleen in Italië zal het ombouwpakket officieel verkrijgbaar zijn via het Italiaanse FC Automobili die de ombouw voor rekening neemt. Maar wie weet is grijze import haalbaar als je als Nederlander aantoont een doorgewinterde Citrofiel te zijn en zeer groot liefhebber van de originele HY in het bijzonder. Niet geschoten is altijd mis, nietwaar?Citroën zelf heeft overigens ook al eens een retro-HY uitgebracht, de uit de kluiten gewassen Tubik . Verder dan het conceptstadium is deze aalgladde kolos niet gekomen helaas, maar het zou zomaar kunnen dat de Fransen door het ludieke idee van Caselani en Oberdorfer en het aanstaande 70-jarige jubileum van de HY alsnog op andere gedachten wordt gezet. Dat zou pas een leuk verjaardagscadeau zijn.