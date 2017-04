Aantrekkelijke(re) vanafprijzen voor Alfa Stelvio

De Alfa Stelvio was al te bestellen als 510 pk maar ook peperdure Q en als speciale First Edition voorzien van 280 pk sterke tweeliter turbobenzine. In dat geval dien je minstens € 63.450,- af te tikken. Maar het kan goedkoper inmiddels. Een 200 pk sterke tweeliter turbobenzine en een dieselmotor met 180 pk zijn aan het verkrijgbare palet toegevoegd en daarin is het instappen en wegrijden voor respectievelijk € 54.450,- en € 55.950,-. In de loop van het jaar volgt er ook nog een 150 pk sterke dieselmotor en de verwachting is dat deze nog wat dichter de halve ton nadert.De harten van Alfisten weer zien te heroveren met een Alfa van ruimschoots een halve ton zal niet meevallen; daar zijn de Italianen zich terdege van bewust. Tegelijk is men overtuigd van de kwaliteiten van de Stelvio. Aan de prestaties van ook de basismotoriseringen zal het in elk geval niet liggen; die overtreffen de vergelijkbare gemotoriseerde concurrentie.Zo heeft de 180 pk sterke 2.2-diesel slechts 7,6 seconden nodig om naar honderd te snellen. De topsnelheid ligt op 210 km/h. En de 2.0T? Die is nog vlotter met een sprinttijd van 7,2 en een top van 215 km/h.Ter vergelijk: de basisdiesel van de eveneens gloednieuwe Audi Q5 is er vanaf € 52.610,- maar die tweeliter TDI is slechts 150 pk sterk. In het geval van de BMW X3 idem dito. Daarmee is dieselen mogelijk vanaf de 54 mille kostende xDrive18d en moet je het eveneens met 30 pk minder stellen. Pakken we de Jaguar F-Pace 2.0d erbij, die net als de instapdiesel van de Alfa Stelvio 180 pk weet te mobiliseren, dan raak je daarvan minstens € 60.350,- armer. Fiks meer dus. Kortom, de allereerste SUV van Alfa is sterker en sneller óf groter dan vergelijkbaar geprijsde alternatieven.