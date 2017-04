Mercedes-AMG GLC 63 en GLC Coupé 63: V8 beesten

Er is altijd een overtreffende trap, zo weten we inmiddels bij Mercedes-AMG. En dus vormden de GLC (Coupé) 43-modellen slechts een voorproefje op dit: de GLC 63 en GLC Coupé 63 van AMG.

Ditmaal geen zescilinder zoals in de 43-modellen, maar een smakelijke 4.0 biturbo V8. Die is goed voor een vermogen van minimaal 476 pk en een koppel van 650 Nm. Minimaal? Klopt, want wie voor de GLC 63 S kiest mag zich rijk rekenen met 510 pk en 700 Nm. Dat extra vermogen zorgt ervoor dat de sprint naar 100 km/h nog eens 0,2 seconden sneller wordt afgelegd en uitkomt op 3,8 seconden. De topsnelheid ligt in beide gevallen op 250 km/h.



Uiteraard beschikken de beide AMG's over een passend uiterlijk. Sportiever bumperwerk, vuistdikke uitlaatpijpen, spoilers en forse wielen staan allemaal op het programma.



Ultieme wintersporter?

Schakelen gaat automatisch via een 9-traps transmissie met dubbele koppeling. Het vermogen wordt overgebracht op alle vier de wielen waardoor je in bijna alle omstandigheden het volste potentieel kunt benutten. Het is dat het voorjaar is aangebroken maar anders zien wij ons zo richting de wintersport knallen. Lekker racen op de Autobahn en profiteren van de vierwielaandrijving richting de eindbestemming.