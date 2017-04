Nieuwe Opel Insignia Country Tourer

Kort na het werelddebuut van Opels nieuwste topmodellen, de Insignia Grand Sport en de Insignia Sports Tourer, introduceert Opel met de Insignia Country Tourer de derde versie van het model. Deze Country Tourer wordt gezien als de meest avontuurlijke van het drietal.

Met de Country Tourer maakt Opel de Insignia net even wat meer geschikt voor het avontuur. Dat begint al bij zijn uitstraling. Want als je de kunststof opzetstukken en het stoerdere bumperwerk ziet moet je onvermijdelijk denken aan het verlaten van de gebaande paden.



20 mm hoger

Wie het onverharde zal betreden zal niet helemaal van een koude kermis thuis moeten komen. De bodemvrijheid nam met 20 mm toe en wie kiest voor de optionele vierwielaandrijving moet net even meer zijn mannetje staan als er obstakels op je pad komen. Een belangrijke rol daarin spelen de elektrisch aangestuurde lamellenkoppelingen die de achterwielen afzonderlijk van aandrijfkracht kunnen voorzien. Het maakt de Insignia Country Tourer geen SUV of zelfs crossover, maar op een drassige camping of bospaadje kun je er net je voordeel mee doen.



Prijzen

De prijzen van de Insignia Country Tourer worden in aanloop naar de verkoopstart in juni bekend gemaakt.