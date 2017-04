Prijzen nieuwe Ford Fiesta bekendgemaakt

De nieuwe Fiesta heeft een heel herkenbaar design en toch doet 'ie het net even anders dan zijn voorganger. Ford biedt de nieuwste generatie van haar bestseller namelijk aan in verschillende uitvoeringen, elk met specifieke zicht- en onzichtbare kenmerken.Er zijn er zes in totaal: Trend, Titanium, Vignale, ST-Line, Active en de zeer sportieve ST met 200 pk sterke 3-cilinderturbo. Ook zo enthousiast over die laatste of de Vignale waarbij je als klant eenkrijgt? Helaas, dat super-de-luxe topmodel volgt in oktober, terwijl de heetgebakerde Fiesta ST pas medio 2018 aan het leveringsprogramma wordt toegevoegd. De nieuwe Fiesta trapt af als Trend en Titanium, kort na de jaarwisseling gevolgd door de 'avontuurlijke' Active.Voorlopig dus geen 200 pk sterke 1.0 liter Ecoboost. Maar wel een 100 pk sterke versie daarvan. Die kost op z'n minst € 19.545,- en voor dit geld rijd je de 5-deurs Titanium met handbak. Dit model koppelen aan een automaat is mogelijk; dan bedraagt de prijs € 21.545,-.Goedkoper rijden kan overigens ook. Instappen kan vanaf € 14.995,- al is deze prijs slechts tijdelijk. Ford komt vroege vogels namelijk tegemoet met een aankooppremie van 750 euro. Na deze actie bedraagt het starttarief van € 15.745,- (voor de 70 pk sterke turboloze driecilinder). De 85 pk sterke 1.1 liter is er vanaf € 16.495,- en dan resteert er nog een diesel, goed voor 85 pk. Daarvan begint de prijs bij € 18.495,- voor de driedeurs Fiesta 1.5 TDCi in Trend-uitvoering. Als 5-deurs kost 'ie € 18.495,-.Om de lancering nog een extra duwtje in de rug te geven heeft Ford een drietal optiepakketten samengevoegd tot het First Edition Pack. Tegen een meerprijs van € 995,- in plaats van € 2.125,- ontvangt de koper van dit introductiepakket het Navigation Pack met onder meer navigatie, B&O Play-audio, Bluetooth en Apple Car Play en Android Auto, alsook het Driver Assistance Pack 2 en 3. Die laatste twee pakketen omvatten onder andere parkeersensoren voor en achter, inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en een achteruitrijcamera, Pre Collision Assist met Distance Indication en Adaptive Cruise Control.