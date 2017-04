Vrolijke gezichten bij autodealers na goede verkoopmaand

Het eerste kwartaal van 2017 gaat de boeken is als een van de betere periodes voor autodealend Nederland. Ook in maart werd een stuk beter verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Al moet hierbij gezegd dat Q1 2016 nogal met een valse start begon.

De autoverkoop aan het begin van 2016 was historisch laag. De oorzaak hiervan waren de gewijzigde bijtellingsregels waardoor velen de aanschaf van een nieuwe auto eind 2015 al hadden gedaan of uitstelden tot een later moment.



Per 2017 zijn de bijtellingsregels opnieuw veranderd, maar rechtvaardiger (bij gebrek aan een beter woord), en dat heeft tot gevolg dat de automarkt terugveert in z'n natuurlijke positie waarbij autokopers hun autokeuze niet zozeer laten afhangen van bijtelling of andere stimuli maar veel sterker door een palet aan persoonlijke voorliefde(s).



Verkooptoppers

Invloed op de beste verkopende merken heeft deze terugkerende vorm van natuurlijke selectie dan weer niet. Volkswagen voert namelijk nog steeds de Nederlandse ranglijsten aan, gevolgd door Opel en Renault. Peugeot en Kia maken deze top-5 compleet.



Bij de beste verkochte modellen in maart een vergelijkbare overzicht, hetzij in een iets andere merkvolgorde. Zo voert hier de Clio de ranglijst aan. De Polo en Up! zitten bij de Fransoos in het kielzog en de nummers vier en vijf van best verkochte modellen vorige maand zijn de Astra en Picanto.



Voorzichtig positief

Hoeveel nieuwe auto's er dan precies zijn verkocht in maart? 36.789 stuks zo maakten Bovag, RAI Verening en RDC bekend, een plus van 24,2 procent ten opzichte van vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2017 zijn er bijna 120.000 nieuwe auto's aan de man gebracht en dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2016. Puike toenamen, maar de brancheverenigingen willen zich niet meteen rijk gaan rekenen. Voorzichtig positief zijn ze wel door de verkoopprognose over het geheel 2017 op 415.000 auto's te zetten. In 2016 werden nog geen 383.000 nieuwe auto's verkocht.