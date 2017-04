Middeleeuws dorp kleurt geel als reactie op vandalisme

Wat doe je wanneer een hoogbejaard persoon – die 't vertikt zich zodanig te voelen – slachtoffer wordt van zinloos geweld? Precies, dan schiet je die te hulp. En masse, aan de hand van een schier eindeloze karavaan aan auto's in dezelfde kleur als het lijdende voorwerp, in dit geval een Vauxhall Corsa. Het gebeurde op 1 april en is geen grap.

Peter Maddox is 84. De meeste mensen rond deze zeer gerespecteerde leeftijd, mochten zij nog in staat zijn om auto te rijden, verkiezen dan een of ander hoogpotige koekblik. In grijs of zwart of, als ze nog iets van hun wilde haren hebben mogen behouden, een blauwe of groene. Niet meneer Maddox. Hij rijdt met gepaste trots in een gele Vauxhall Corsa. Tot voor kort althans, want vandalen vonden het nodig zijn auto te vernielen omdat deze het Kodak-moment van toeristen zou verpesten. Überhaupt een laffe daad, maar wat je kennelijk helemaal niet moet doen bij automobilisten met een voorliefde voor geel, geholpen door de geniale marketinglui bij Opel's zustermerk. Dan krijg je namelijk de volle (gele) laag terug!



'Move!'

Het gebeurde allemaal in het Britse Bibury, een dorpje waar nog geen 700 mensen woonachtig zijn maar dat jaarlijks wordt overspoeld door toeristen omdat het een van de best geconserveerde plaatsjes in Groot-Brittannië betreft. De pittoreske huisjes die er staan zijn soms vele honderden jaren oud, en in een van die huisjes woont de heer Maddox die zijn gele Corsa nabij parkeert als hij thuis is. Logisch, al denkt niet iedereen hier zo over. Onlangs vond Maddox zijn gele Corsa terug met ingeslagen ruiten en een bekraste motorkap met daarop de alleszeggende kreet 'Move!'.



Grijs, maar met een gouden randje

Vauxhall kreeg hier lucht van, trommelde een achterban op van bijna 1.800 banaankleurige auto's en hernoemde zowaar haar eigen gele kleur in de optielijst 'Maddox Yellow' om vervolgens als één front richting Bibury te trekken om daar een dag lang een onsterfelijke neus naar het onverlaat te trekken. Niettemin, de heer Maddox rijdt inmiddels (ook) grijs.