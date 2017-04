Toyota en Porsche presenteren verbeterde TS050 en 919

De Japanners hadden het heel graag anders gezien, maar opnieuw zullen ze medio juni in Le Mans de rol van underdog moeten aannemen. Dat biedt weliswaar ook voordelen, al ziet Toyota dat zelfs anders: de druk om te winnen is hoog, de wil zowaar nog sterker. Zoveel pogingen, zoveel net-niet-zeges; het knaagt aan het WEC-team van Toyota Gazoo Racing. Zal het dit jaar dan eindelijk lukken?Het ziet niet in de Japanse cultuur om niet al strijdend ten onder te gaan. Echter toen Audi aankondigde zich terug te trekken uit het World Endurance Championship (WEC) en daarmee ook de fameuze 24-uurs race op het Franse La Sarthe moet Toyota eventjes een vreugdesprongetje gemaakt hebben. En toen kwam daar ineens Porsche om de hoek kijken, over een Le Mans-kampioen gesproken. De destijds al 16-voudig kampioen kwam, zag en overwon (al ging dat vooral in 2016 niet zonder slag of stoot en met enig geluk) en hoopt dit jaar zowaar haar 19de zege binnen te slepen. Het zou een hattrick zijn sinds het Duitse merk terug is op Le Mans. Iets dat Toyota met man en macht zal proberen te voorkomen, want die doorn begint langzamerhand ernstig te zweren.Of er op voorhand al iets valt te zeggen over wie er gaat winnen van deze twee kemphanen? Nee. Le Mans is alsof je een geheel Formule 1-seizoen in een etmaal stopt; er zijn ontelbaar veel (doem)scenario's. Niets is zeker totdat de finishvlag wappert. Daarvan was de vorige editie het ultieme bewijs.Zelfs nu bekend is geworden dat zowel Toyota als Porsche een nauwelijks gewijzigde TS050 Hybrid en 919 Hybrid zullen inzetten is er geen pijl op te trekken wie de beste papieren heeft. Oké, in theorie heeft Toyota een streepje voor want dat zet drie auto's in tijdens de 24 Uren van Le Mans. Porsche denkt dat twee 919 Hybrid's voldoende zijn om als eerste over de streep te komen.Vrijwel één ding is zeker: een rood/witte bolide met overwegend zwart front gaat er met de zege vandoor. Had Toyota of Porsche nu niet voor een andere livery kunnen kiezen? De TS050 en 919 zijn in hun vrijwel gelijke kleurstelling amper uit elkaar te houden, laat staan wanneer ze met +300 km/h voorbij komen scheren.Overigens zullen de (top)snelheden en rondetijden ietsje lager liggen dan voorheen. Zo'n 3 à 4 seconden. Aangepaste reglementen stellen namelijk dat de auto's minder downforce mogen generen waardoor ze langzamer zijn in bochten (met het oog op veiligheid), maar wat heet. Reken maar dat het nog altijd ontiegelijk hard zal gaan.Beide auto's zijn hybrides, maar de hoofdkrachtbron van de Toyota TS050 en Porsche 919 wijken significant af van elkaar. De eerste doet het immers met een zescilinder en een inhoud van 2.4 liter, de laatste met een 2.0 liter viercilinder. Turbo's zijn ook in het lange-afstandsracen niet meer weg te denken en mede hierdoor ligt het vermogen van de relatief kleine benzinemotoren op circa 500 pk. Het hybride-systeem voegt daar nog zo'n 400 pk aan toe. Kortom, David en Goliath zullen aan elkaar gewaagd zijn op 17 en 18 juni. Gaat dat gevecht zien!