Volkswagen Arteon duikt onder de 40 mille

Op de Autosalon van Genève kon de Volkswagen Arteon op veel aandacht rekenen. Heel vreemd is dat niet, want de Arteon belooft het beste te zijn wat de Duitsers momenteel kunnen bieden (voor niet al te veel geld). Een gelofte die veel bezoekers van die Zwitserse autoshow natuurlijk met de eigen ogen op waarde gingen schatten.De meeste reacties van het publiek waren zowaar positief, maar tegelijk ietwat terughoudend. 'Dit zal wel een halve ton moeten kosten?' was een veel gehoorde reactie. Klopt, maar op de beursvloer in Genève had Volkswagen dan ook de dikste versies van de Arteon tentoongesteld, afgeladen met alle toeters en bellen. Sterker, die topmodellen, Elegance en Business R geheten, kosten zelfs meer dan een halve ton. Het kan echter wel degelijk goedkoper.Om vervolgens maar meteen met de deur in huis te vallen: heb je geen extra wensen, dan kun je met 40.000 euro klaar zijn. Dat is minder dan waarvoor de CC op 't laatste van eigenaar wisselde (terwijl de rijklaarkosten tegenwoordig bij de gecommuniceerde prijzen van auto's zijn inbegrepen). Petje af voor de boekhouders bij Volkswagen Nederland.Nog een prijsvergelijk: ten opzichte van de Passat voorzien van dezelfde 1.5 liter TSI met 150 pk is de Arteon nipt vijf duizend euro duurder. Bovendien, in het geval van die eerste rijd je dan de Comfortline-uitvoering. De basis-Arteon heet Gran Turismo en is onder andere standaard uitgerust met automatische airconditioning (Climatronic), parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control), het radio- en multimediasysteem 'Composition Media', rijstrookassistentie, adaptieve cruise control, progressieve besturing, vermoeidheidsherkenning, gedeeltelijk elektrisch verstelbare ErgoComfortstoelen vóór en het Press & Drive-startsysteem. Ook zaken als 17 inch lichtmetalen velgen, chromen sierlijsten voor de portierruiten, led-koplampen en led-achterlichten zijn standaard.