Dit kost de nieuwe Volvo XC60

Wanneer de nieuwe Volvo XC60 precies bij de dealer staat is nog niet bekend (verwachting is rond september), maar prijzen er al wel zo vlak na diens wereldpremière op de Autosalon van Genève. Ze beginnen bij 59 mille voor de XC60 met T5-motor. Hiermee is het meteen al lekker opschieten, want deze turbobenzine levert een kloeke 254 pk. De T5 in combinatie met AWD-aandrijving rijden is ook mogelijk; dan kost 'ie € 62.995,-.De overige beschikbare motoren zijn standaard gekoppeld aan vierwielaandrijving en van dit palet trapt de T6 af, goed voor 320 pk en een starttarief van € 70.995,-. Of veel kopers daarvoor zullen vallen valt echter te betwijfelen want de T8 Twin Engine, de plug-in hybride-uitvoering, is er vanaf € 68.195,- en geniet maar liefst 407 pk. Qua peekaa's is dit dan ook het topmodel terwijl de prijs relatief bescheiden uitvalt.Diesels zijn er uiteraard ook. Twee stuks om precies te zijn. De D4 is de lichtste met 190 pk, de D5 de sterkste met 235 pk. Prijzen beginnen bij respectievelijk € 62.995,- en € 68.995,-.Volvo hoopt dat de nieuwe XC60 het wederom goed gaat doen op de zakelijke markt. En om die doelgroep nu al enthousiast te krijgen heeft de Nederlandse importeur van het merk het speciale Business Pack Connect samengesteld.Bovenop de standaarduitrusting – dat veel veiligheidsfeatures bevat – wordt de auto hiermee ook voorzien van Sensus-navigatie met gratis EU-kaartupdates, smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto en een 12,3 inch digitaal instrumentarium. De meerprijs voor het Business-pakket bedraagt € 995,- en wie nog eens € 1.300,- spendeert krijgt ook een interieur voorzien van extra luxe comfortstoelen met Moritz-lederen bekleding en verwarming en een verwarmbaar ruitenwissersysteem.