Skoda: 5 EV's tegen 2025, waar onder deze Vision E

Tegen het jaar 2025 wil Volkswagen jaarlijks mimimaal één miljoen elektrische auto's aan de man brengen. Skoda noemt geen verkoopdoelstelling, maar wel het aantal EV's waarmee het haar toekomst veilig wil stellen: 5 stuks, verdeeld over verschillende segmenten. Op de Shanghai Motor Show wordt het startsein hiervan gegeven middels de Skoda Vision E Concept.Nu heet 'ie nog Vision E, maar straks zal dat Kodiaq Coupé zijn. Bedoeling is dat de 4,64 lange SUV-coupé in hetzelfde straatje als de BMW X6 en Mercedes GLE Coupé dan beschikbaar is met een volledig elektrische aandrijflijn, goed voor een actieradius van 500 kilometers. Autonoom rijden zal tegen 2025 eveneens een stuk meer zijn ingeburgerd en daarop neemt de Vision E ook alvast een aanloopje.Zo is de flamboyante Skoda-studie onder andere in staat volledig automatisch files te trotseren, is er een autopilot-functie beschikbaar voor snelwegen en kan 'ie andere auto's inhalen zonder interventies van een menselijke bestuurder. Aan vermogen in elk geval geen gebrek. De aandrijflijn van de Vision E weet namelijk maar liefst 225 kW op te wekken, omgerekend 306 pk.