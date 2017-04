Nieuw verkeersbord waarschuwt voor laagstaande zon

"Laagstaande zon zorgt voor 20% meer ongelukken. Veilig Verkeer Nederland introduceert daarom een nieuw verkeersbord om te waarschuwen voor laagstaande zon. Het bord wordt onder nummer RVV J40 per direct toegevoegd aan het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens."

Met deze introductie opent het persbericht van Veilig Verkeer Nederland. En met 1 april in aantocht gaan bij ons dan alle alarmbellen rinkelen. "Met onmiddellijke ingang plaatsen wij deze borden in Oost-West richting en andersom in alle Nederlandse gemeenten, op de locaties waar sprake is van verblinding door laagstaande zon", aldus Jacques Goddijn, directeur van Nederlands grootste bordenleverancier, de HR-Groep.



Ga de strijd aan met de laagstaande zon

Volgens de vereniging is het eerste verkeersbord gisteren onthuld in de gemeente Rijssen-Holten. Wie last heeft van laagstaande zon kan dit via een speciaal platform melden zodat er wat aan gedaan kan worden. Oké, dan weten wij genoeg. Dit moet een 1 april-grap zijn. Want denk jij? Reageren kan via onze Facebook-post.