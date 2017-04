De nieuwe SsangYong Rexton is zowaar te pruimen

Sinds de Korando gaat het al beter. Toch wordt SsangYong nog regelmatig achtervolgd door de gedrochten die het tot voor kort bouwde. Aan de nieuwe Rexton om hiermee definitief af te rekenen en op het eerste oog is daarin zeker kans van slagen.

Eigenlijk moeten we het Indische Mahindra bedanken. Het is immers dat bedrijf, met haar hoofdkwartier in Mumbai, dat het noodlijdende Zuid-Koreaanse automerk in 2010 opkocht en via meer aansprekende auto's SsangYong voorzichtig liet opkrabbelen. Allereest met de Korando en daarna de Trivoli en diens verlengde versie, XVL genaamd. Maar aanschouw hier SsangYong's beste werk sindsdien: de nieuwe Rexton, waarvan de eerste drie foto's zijn vrijgegeven in de aanloop naar z'n debuut op de autoshow van Seoul later deze week.



Productiemodel LIV-2 Concept

De vorige generatie Rexton is maar liefst 16 jaar meegegaan. Van nature was de SUV al geen klassieke schoonheid – iets waar zelfs de gerenommeerde designer Giorgetto Giugiaro niets tegen kon doen – en gaandeweg de jaren verstreken werd het er niet beter op. Maar genoeg daarover nu. Met de nieuwe Rexton is dat verleden tijd. Want zeg nu zelf: dit ziet er zeker niet onaardig uit. SsangYong heeft er dan ook heel veel conceptcars aan gespendeerd. De LIV-2 Concept lijkt de meeste positieve reacties te hebben ontvangen aangezien de nieuwe Rexton daarvan het meeste wegheeft.



Stijlvol interieur

Ook wat betreft interieur kunnen SUV's als bijvoorbeeld de Hyundai Santa Fe en Kia Sorento hun borst alvast natmaken. Keurig oogt het binnenin de nieuwe Rexton. En modern. Een infotainmentsysteem voorzien van 9,2 inch display vormt het epicentrum van alle aanwezige functies. Welke dat allemaal precies zijn maakt SsangYong spoedig bekend. Een eerste klap is in elk geval uitgedeeld.



Diesel-power

Twee van de beschikbare krachtbronnen zijn al wel toegezegd. Het gaat om een 2.2 liter diesel en een 2.0 liter turbobenzine, gekoppeld aan achter- dan wel vierwielaandrijving. Interesse? Nog dit jaar moet de nieuwe Rexton ook hier bij de dealer staan, hetzij pas tegen de jaarwisseling.