Eerste (internationale) rijtests met Bugatti Chiron een feit

Redactie 28 maart 2017

Ooit hopen we zelf nog eens achter het stuur te kunnen kruipen. Echter aangezien elke Buggati Chiron een verkocht exemplaar aan een klant betreft, nog maar te zwijgen over het astronomisch prijskaartje van de auto zelf en de bijkomende kosten per rit, zal die droom geheid zere duimen opleveren. De eerste tests door enkele (internationale) media zijn evenwel een feit, en dat leverde niet alleen verbluffende quotes op maar tevens (rij)beelden zoals je de 420 km/h snelle hypercar nog niet eerder zag.