Laatste ronde voor Nissan GT-R Track Edition

Wanneer je de reguliere GT-R , de Track Edition en de GT-R Nismo zou loslaten op een circuit en de coureurs achter elk stuurwiel doen niet voor elkaar onder dan zou het een 3-2-1-podium moeten worden. Oftewel, de Track Edition betreft het 'tussenmodel' van de reeks of, zoals Nissan het liever zegt, 'een Nismo voorzien van dezelfde technische specificaties als de reguliere versie'. Een serieus te nemen machine met 570 pk dus, zoals eigenlijk elke GT-R dat is.Omdat er wat te wensen moet overblijven (duidend op de volledig nieuwe generatie die in de pijplijn zit) zitten de verbeteringen bij de GT-R Track Edition echt in de marge. Zo is de motorkap verstevigd wat bijdraagt aan een verbeterde stabiliteit op hoge snelheden. Ook de carrosseriestructuur is – via de puntlasmethode – op enkele punten nog ietsje meer verstevigd voor hetzelfde doel. De ophanging komt weg bij Nismo en resulteert in een nog scherper weggedrag.Andere updates zijn vooral visueel van aard, zoals nieuwe kleurtjes en het uitbreiden van de features die voor de nodige comfort en luxe moeten zorgen. Leuk om te weten, maar eigenlijk dient de GT-R Track Edition maar een doel: ongegeneerd knallen!Op de New York Auto Show zal de vernieuwde GT-R Track Edition officieel worden gepresenteerd.