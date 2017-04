Ergens op deze giga-foto staat de 'B' van Bentley. Haarscherp.

1.825 foto's die samen één immense foto vormen en de imposante skyline van Dubai toont aan de hand van maar liefst 57,7 miljard pixels. Een afbeelding met een ongekend detailniveau dus, al zie je dat niet meteen. Totdat je start met inzoomen. Gaandeweg zullen steeds meer details ontluiken en één daarvan is de fameuze 'B' voorop de majestueuze neus van een Bentley Flying Spur W12 S. Haarscherp. Weet jij 'm te vinden?Klik hier voor de betreffende foto die gemaakt is met geleende techniek van NASA. Het ruimtevaartinstituut gebruikt eenzelfde technologie om panoramische foto's te creëren van sterren en planeten zoals Mars, maar ook de aarde.Overigens is het niet de eerste keer dat Bentley bij NASA aanklopte. De Britten haalden deze fotostunt al eerder uit met de Golden Gate Bridge in San Francisco waarop zich een Mulsanne verstopt had, hetzij wel degelijk scherper dan scherp. Klik hier voor die foto.