Het bewijs dat de Lamborghini Urus onderweg is

Een spionagefotograaf van de Amerikaanse website Motor1.com wist deze ontluikende kiekjes te maken in Noorwegen, waar Lamborghini kennelijk is neergestreken met wat het langverwachte productiemodel van de Urus Concept moet worden. Helaas zijn er enkel foto's van de voorzijde, want zodra de testrijder hoogte kreeg van de fotograferende pottenkijker vloerde hij het gaspedaal. Tsja... en de fotograaf in kwestie zat zelf niet in een Lambo helaas.De Urus is heel lang een twijfelgeval geweest. Zelfs gedurende een periode nadat de conceptversie werd voorgesteld in 2012. Echter sinds Lamborghini de kogel door de kerk schoot omtrent een productiemodel zit het vol superlatieven Zo zou haar eerste SUV ook meteen de snelste en krachtigste SUV ooit worden. Sterker dan de Bentley Bentayga en Porsche Cayenne Turbo S dus. Eén ding is in elk geval zeker: er is momenteel geen SUV op te markt waarvan het (masculiene) karakter zo afspat als van de Lamborghini Urus, die zoals valt te zien zeer trouw blijft aan de gelijknamige conceptcar.Ironisch genoeg krijgt de Urus, ondanks z'n visuele uitbundigheid, de beschikking over het kleinste hart van alle Lambo's. Geen V12 zoals toen en ook geen V10, maar een V8 is wat de klok zal slaan. Met een inhoud van 4.0 liter en voorzien van dubbele turbo's en daarmee sterk verwant aan het blok in de RS 6 Avant van moedermerk Audi.Maar er zullen mogelijk meerdere krachtbronnen zijn. Zo wordt in de wandelgangen ook gesproken over een plug-in hybride en een volledige elektrische versie. Een diesel kun je op de buik schrijven volgens Lamborghini. 'SUV of niet, er zijn grenzen…', aldus de Italianen.Bron: Motor1.com