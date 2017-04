Eerste blik op Volkswagen T-Roc

De blauwdruk zou afkomstig zijn uit een presentatie van Volkswagen maar verscheen als eerste op de Facebook-pagina van 'automotive tipster' Ferd . Afijn, dit zou het productiemodel moeten voorstellen van de begin 2014 gepresenteerde T-Roc Concept . De overeenkomsten zijn er, al had dat studiemodel als aardigheidje een afneembaar dak terwijl Volkswagen bij de uiteindelijke T-Roc toch echt voor een 100% SUV gaat. Oftewel, meer een mini-Tiguan.De T-Roc staat op de agenda van 2018 en boort voor Volkswagen een nieuw segment aan. Nooit eerder is de Duitse gigant actief geweest in de klasse van de midi-SUV waarin de Nissan Juke en Renault Captur de dienst uitmaken. En als Volkswagen eenmaal zo'n stap maakt, weet de ervaringsdeskundige dat het daar niet bij blijft. Zo heeft Seat de Arona reeds aangekondigd en kun je er vergif op innemen dat Skoda ook nog van zich zal laten horen.