Porsche keert zeer gulle bonus uit aan personeel

Porsche wist vorig jaar in totaal 237.778 auto's aan de man te brengen, een plus van 14 procent ten opzichte van 2015 (wat destijds een record was). Al met al waren de voortvarende verkopen goed voor een omzet van ruim 22 miljard euro, waarvan onderaan de streep een winst van – hou je vast – 3,9 miljard euro overbleef. Dat is een winstpercentage van 17,5 procent! Hoe dat mogelijk is? Lees hier het verlossende antwoord.Recordverkopen betekent bij Porsche steevast een recordbonus voor het personeel. Elke fulltime medewerker, waarvan er 21.000 zijn bij Porsche AG, wrijft zodoende alvast in z'n handen. De te ontvangen bonus dit jaar: 9.111 euro per FTE, wat alleen al een totaal van 191 miljoen euro aan uitgekeerde bonussen teweegbrengt. Bij Porsche in Duitsland werken echter ook nog parttimers, en ook die kunnen een extraatje tegemoetzien, hetzij aangepast naar ratio.Let trouwens eventjes op de uitgekiende hoogte van het bonusbedrag. Net als die over 2015 is dit een vette knipoog naar Porsche's icoon, de 911. Grappig gedaan, wat de indruk wekt dat de boog niet altijd gespannen staat bij de Duitsers.