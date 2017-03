Skoda's honger naar SUV's nog niet gestild

Met de Yeti en Kodiaq alleen wordt geen genoegen genomen. De komende jaren kun je daarom nog andere SUV's dan wel crossovers van Skoda verwachten, waarvan de eerstvolgende binnenkort al wordt onthuld als concept.

Op een website Chinese autowebsite is een afbeelding opgedoken waarop het toekomstige SUV-offensief van Skoda valt te zien. De Kodiaq is reeds prijsgegeven, maar de overige drie – de Model K, Model Q en in zekere mate ook de Kodiaq Q – zijn nog een mysterie.



Teaser bevestigd

Nu kan eigenlijk elke Photoshop-hobbyist een dergelijke afbeelding in elkaar flansen en aanvankelijk was men dan ook niet volledig overtuigd of de SUV-plannen van Skoda wel legitiem waren. Tot nu, want het merk zelf heeft zonet de Kodiaq Q alvast bevestigd. Via een teaser en in eerste instantie als Vision E Concept, maar dat mag de pret niet drukken. Doorgaans betekent een studiemodel van Skoda dat de onthulling van een productiemodel niet heel lang meer op zich laat wachten.



En de overige twee?

Daar omheen zweeft een groter vraagteken. We schatten met enige zekerheid in dat een van de twee verwijst naar de nieuwe Yeti. De huidige generatie begint immers op z'n laatste benen te lopen. Hiervan uitgaande blijft er nog eentje over, en dat zou wel eens een andere carrosserievariant op de toekomstige Yeti kunnen zijn. Bijvoorbeeld zoals Volkswagen dat heeft gedaan met de Tiguan Allspace op basis van de 5-zits Tiguan. Of misschien, net als bij de aanstaande Skoda Vision E, een soortgelijke variant met sterk aflopende daklijn maar dan uiteraard gestoeld op de (nieuwe) Yeti.