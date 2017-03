Afneembare hardtop voor Mazda MX-5 Cup

“Houdt Mazda de poot stijf, dan valt altijd nog de proberen of de hardtop op je straat-MX-5 roadster past”

In het begin was de Mazda MX-5 er enkel als roadster met opvouwbare softtop. Een hardtop werd later optioneel aangeboden voor wie meer comfort en veiligheid wenste. Sinds de derde generatie is de geliefde tweezitter er in twee carrosserievarianten: als cabrio met stoffen kap en als Cabrio-Coupé met inklapbare hardtop, en onlangs gooide Mazda dat cabrio-coupé-concept over een andere boeg met de MX-5 RF (van Retractable Fastback).Deelnemers aan de MX-5 Cup hebben die optie niet. Elke race-MX-5 is een speciaal geprepareerde, opengewerkte roadster. Het enige dat hen scheidt van de elementen en in het bijzonder de gevolgen van een lelijke koprol is een rolkooi. Met de nu af-fabriek verkrijgbare hardtop is dat verleden tijd.Dat is nu precies het antwoord waarop ook wij wachten. Mazda zegt dat de hardtop vooralsnog enkel beschikbaar is op de race-versie. Hopelijk blijft het daar niet bij, want net als vroeger valt goed voor te stellen dat de bezitter van de MX-5 roadster – vooral in de winter – er net even wat warmer bij wil zitten en in de zomer maximaal zon willen vangen.Anderzijds, wat het bestaansrecht van de RF nog als Mazda een afneembare hardtop als 'derde optie' aanbiedt? De meerprijs ervoor bedraagt – in Amerika – 4.420 dollar. Maken we hier euro's van, dan is dit vrijwel gelijk aan het prijsverschil tussen de MX-5 met softtop en de RF bij de Mazda-dealer om de hoek. Tsja…Houdt Mazda de poot stijf, dan valt altijd nog de proberen of de hardtop op je straat-MX-5 roadster past. De Cup-versie wijkt op een gestript interieur namelijk amper hiervan af.