Peugeot hunkert weer naar Le Mans

De grootste en beroemdste uithoudingsrace ter wereld werd de afgelopen jaren gedomineerd door Audi. Tot dat merk met de vier ringen iets te nadrukkelijk het overwinningsrecord van concerngenoot Porsche begon na te jagen. Een tegenaanval is wat volgde en Audi werd ook daadwerkelijk een halt toegeroepen. Door uitdager Porsche zelf en dus niet Nissan en Toyota, die ondanks een heel veel moedig strijden nog altijd worden beschouwd als underdogs. Zelfs nu Audi de biezen heeft gepakt.Het recente vertrek van Audi uit het World Endurance Championship, beter bekend als WEC en waarvan de 24 Uren van Le Mans deel uitmaakt, is voor Peugeot een reden om zich enigszins zorgen te maken over de glans rond dé race der races. Want de liefde daarvoor is eigenlijk nooit verdwenen.Destijds moest Peugeot simpelweg een pas op de plaats maken omdat moederbedrijf PSA weleens betere jaren had gekend. Maar nu de binnenkort op een na grootste autobouwer van Europa de stijgende lijn weer heeft gevonden durft Peugeot-topman Jean-Philippe Imparato opnieuw te dromen van Le Mans. Voorzichtig, want hij wil niet dat enthousiastelingen zich te snel illusies gaan maken.De wil is er in elk geval zeker bij Peugeot. Momenteel is Toyota immers de enige uitdager van Porsche en dat vindt het Franse merk te weinig. Peugeot heeft er bovendien al een succesvolle Le Mans-run opzitten, met als grootste zege een winst in 2009 met de 908 HDi FAP.Maar voordat de Fransen überhaupt serieus werk maken van een comeback is er een keiharde eis. Het WEC moet goedkoper. Ze willen eerst maatregelen zien die de kosten van het kampioenschap drukken. Jean-Philippe Imparato liet doorschemeren dat een aanpassing van de regels over de aerodynamische ontwikkeling al een stap in de goede richting zou zijn. Gelukkig is de organisatie van het WEC niet doof voor die opmerking. Dat weet immers heel goed dat er tenminste drie merken voor de titel moeten strijden wil het kampioenschap en met name de 24 Uren van Le Mans relevant blijven.