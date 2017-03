McLaren BP23 wordt een waanzinnige dooddoener

Te beginnen met het goede nieuws. De BP23 zal de meeste aerodynamische, straatlegale McLaren ooit worden. Dat is mijlpaal één. De tweede mijlpaal is dat de 'Hyper GT', een andere koosnaam van deze Aston Martin Valkyrie-killer , wordt aangedreven door de krachtigste (hybride)aandrijflijn die de Britten ooit voor legale straatracer ontwikkelden. Sterker dus dan die van de P1 en met dank aan al de kennis en kunde die is opgedaan in de Formule 1. Kortom, de McLaren BP23 – die MSO zal bouwen – wordt een beest!Dan het slechte nieuws. En nee, we duiden hiermee niet op de vraagprijs die zeer waarschijnlijk voor een derde record voor een kentekengerechtigde McLaren zal zorgen. Hoe absurd hoog ook, er loopt altijd wel een rijkaard op deze aarde rond die het ervoor over heeft.De dode mus zit 'm in het feit dat hoe gefortuneerd een geïnteresseerde ook mag zijn, deze een exemplaar alvast op zijn buik kan schrijven. Alle 106 te bouwen exemplaren zijn al verkocht tijdens de voorintekening. Voor de gelukkigen rest een geduld tot begin 2019, wanneer de eerste BP23's zullen worden afgeleverd.