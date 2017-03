Wat verdienen Porsche en Ferrari per auto?

Porsche breekt record na record. Afgelopen jaar verkocht de sportautofabrikant uit Stuttgart-Zuffenhausen maar liefst 238.000 auto's. Met een recordwinst van bijna 4 miljard dollar komt dat neer op $ 17.250,- per auto. Maar dat is nog niets in vergelijking met Ferrari.

Porsche doet het geweldig goed. Opnieuw is er 14% beter gescoord dan een jaar eerder, zo bleek uit de onlangs bekendgemaakte jaarcijfers. Vergelijk het eens met Daimler AG, dat vele malen groter is dan Porsche, die moeten het doen met zo'n $ 5.000,- per auto. Datzelfde geldt voor BMW.



Maar er is altijd baas boven baas. Want als er één merk is dat weet hoe je recordwinsten per auto kunt maken dan is het Ferrari wel. De Italianen produceren slechts zo'n 8.000 auto's per jaar maar weten daarmee wel $ 90.000,- per auto winst te maken.



Ferrari: de grote kampioen

Een kanttekening moeten we er wel bij plaatsen. Want Ferrari verdient ruim 30% met nevenactiviteiten. Wat te denken van de enorme collectie merchandise, het leveren van motoren (aan Maserati) en pretparken. Maar dan nog: $ 90.000,- per auto. Bij Aston Martin zijn ze blij als ze uberhaupt een cent verdienen aan hun producten!