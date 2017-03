Audi kondigt Q4 en elektrische auto's aan

Het meest concrete en tevens belangrijkste nieuws dat vandaag naar buiten is gekomen is de komst van de Q4. Een logische stap zou je zeggen, zeker met BMW's X4 en Mercedes' GLC als voornaamste concurrenten. Audi's antwoord daarop heet Q4 en het model moet in 2019 in de showrooms staan. Als je het ons vraagt kan zijn design weleens vrij dicht aanleunen tegen de TT offroad concept zoals die in 2014 in Peking werd gepresenteerd.Wat Audi ons tevens laat weten is dat er de komende jaren 3 verschillende elektrische auto's op de markt komen? Welke, dat willen ze op dit moment nog niet kwijt. Maar wij achten de kans groot dat één daarvan is gebaseerd op de e-tron quattro concept , maar dan voorzien van volledig elektrische aandrijving in plaats van een hybride-aandrijflijn.Concreter en nabijer in de toekomst zijn de komst van de gloednieuwe A8 (deze zomer), de nieuwe A7 en de Q8 . Die laatste twee komen beiden volgend jaar op de markt.