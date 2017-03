Motorkriebels? Dit komt kijken bij het halen van rijbewijs A

Gefeliciteerd! Het leukste motorrijbewijs dat er is pakt niemand meer van je af (bij normaal gedrag tenminste). En ja, dat zeggen wij als doorgewinterde automannen. Maar wij hebben de cabriolet als alternatief. Hiermee valt dichtbij eenzelfde rijsensatie te komen. Afijn, of we nog andere tips hebben bij je plezierige tijd als motorrijder? Jazeker. De belangrijkste daarvan is dat je op de motor nooit uitgeleerd bent. Er zijn oneindig veel situaties waarin je terecht kan komen op de motorfiets. Veel meer dan achter het stuur van een auto. Op een motor ben je immers een stuk smaller en wendbaarder, als je begrijpt wat we bedoelen. En dan is er die duizelingwekkende snelheid. Letterlijk in een handomdraai. Vergeet die vooral niet. Het is verslavend, maar kan ook bloedlink zijn. Enige angst hiervoor is zowel een zegen als een vloek. Het geeft je een gezonde dosis lef en houdt je tegelijk waakzaam. En dat is nodig wil je een betere motorrijder worden. Alles onder controle? Dan is het genieten geblazen. O, en vergeet niet af en toe je niveau op peil te houden of bij te spijkeren. Monsterlijk mooi is dat.

Lees meer »