Creëer je eigen Pagani Huayra Roadster van € 3 miljoen

Voor we valse hoop wekken: Pagani bouwt slechts 100 exemplaren van de Huayra Roadster en de gehele oplage is reeds vergeven. Anderzijds, wees geduldig en wie weet. Pagani heeft meermaals aangetoond dat het best een oogje wil dichtknijpen bij gewilde modellen die eigenlijk al dood en begraven zouden zijn. Een stemmetje fluistert ons in dat je met een gewichtige zak geld een heel eind komt.Afijn, zolang dat moment nog niet is aangebroken voor de Huayra Roadster zal je het moeten doen met de online configurator. En daarmee kun je zeker eventjes zoet zijn. Niet zozeer omdat er op dit moment zoveel valt aan te vinken aan fijne opties, wel omdat het visueel de meest toffe car-configurator is die wij ooit zijn tegengekomen. Tezamen met die van de Aston Martin DB11 Klik hier om alvast je favoriete Pagani Huayra Roadster samen te stellen. Klaar? Start vervolgens met duimen. Misschien annuleert een initiële koper wel z'n order omdat hij erachter is gekomen dat diens gewenste exemplaar net wat te hoog gegrepen is. Inclusief (lokale) belastingen en gewenste opties hikt de betaalprijs namelijk al gauw tegen de 3 miljoen.