'BMW M8 in de maak. In drievoud'

Het idee voor een BMW M8 is niet nieuw. Zelfs in München niet. Integendeel. Er bestaat er zowaar eentje . Op basis van de 8-serie van destijds. Echter verder dan een prototype kwam het helaas niet. Nu, bijna 30 jaar later, komt het er alsnog van. Van een productiemodel welteverstaan. En in drievoud nog ook. De fanatiekelingenwebsite BMW Blog weet dit zeker op basis van naar eigen zeggen betrouwbare bronnen.Als we het bejubelde nieuws moeten geloven, vergt het nog enkele jaartjes totdat BMW M de nieuwe M8 voorstelt. Eerst als Coupé en daarna als Cabriolet en Gran Coupé. En de M6-familie dan? Die zal nog meegaan tot 2019 om daarna ruimte te maken voor de langverwachte M8. Oftewel, eigenlijk goochelt BMW enkel wat met seriebenamingen. Idem dito wat betreft M8 en M6. De euforie van BMW Blog kun je zodoende flauw vinden, ons hoor je niet klagen.Blijft voor nu vooral over de hamvraag: welk hart klopt erin de aanstormende BMW M8. Geen V12, zoals destijds bij het nimmer bij naam genoemde prototype uit 1990. Bovendien doet geen enkele M van dit moment het met zo'n grotesk motorblok. Bij acht cilinders vindt BMW M het welletjes, weliswaar voorzien van dubbele turbo's. Diezelfde 4.4 liter V8-twinturbo wordt ook voor de nieuwe M8 verwacht. Goed voor zo'n 600 pk. Zo niet nog een beetje meer, want de M6 kan dit immers ook al ophoesten, hetzij als speciale Competition Edition.