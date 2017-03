Audi Sandbox maakt kinderfantasieën nog echter

Audi Sandbox is bedacht en gemaakt in samenwerking met het eveneens Noorse POL. Samen kwamen ze op het idee om gecreëerde landschappen – door kinderen of volwassenen – in de zandbank nog wat echter te laten voelen via Virtual Reality.De werking van Audi Sandbox is relatief simpel: je creëert in een zandbank je favoriete landschap dan wel parcours waar je doorheen wilt crossen, laat deze door de Sandbox-laser digitaal in kaart brengen, even wachten op de eentjes-en-nulletjes-converter en je eigen 3D-speeltuin ligt aan je voeten. Wel eerst de VR-bril opzetten natuurlijk.De enige beschikbare auto is – hoe kan het anders – de nieuwe Q5. Mocht dat een manco zijn, volg dan vooral niet de Audi Sandbox-demonstratiekaravaan die momenteel door Noorwegen toert. Maar wedden dat je dat stilletje wel graag doet om de ultieme digitale proefrit te kunnen maken? Want wie wil zich nu weer onvervalst kind voelen…