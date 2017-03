De McLaren 720S is los!

Zeven jaar is de eerste lichting McLaren Super Series meegegaan, in september 2009 startend met de MP4-12C. Best lang voor een supercar, al hield McLaren haar belangrijkste modellijn continu up-to-date. Zo sterk zelfs dat modelnamen werden veranderd omdat deze de vele tussentijdse tweaks meer eer aandeden. Maar ook de 650S heeft niet het eeuwige leven. Dit is zijn plaatsvervanger: de 720S.Wie de nomenclatuur van McLaren een beetje kent weet nu al hoeveel vermogen de 650S-opvolger kan opwekken. Precies, 720 pk. Opnieuw komt al dat geweld uit een dubbel geblazen V8, een doorontwikkeling van het reeds lang gebruikte achtcilinderblok. Voorheen nog goed voor een slagvolume, nu 4.0 liter groot. Daarnaast is bijna de helft van de interne motorcomponenten compleet nieuw. Wat dit deed met het koppel? Wel, dat ligt bij de McLaren 720S op 770 Nm. Een toename van bijna 100 Nm.In alles is de 720S een vooruitgang ten opzichte van de 650S. Want niet alleen krachtiger, maar ook lichter. En dat terwijl de 650S al geen zwaargewicht was met 1.300 kilogram. De 720S weegt 18 kilogram minder. Niet wereldschokkend, maar in combinatie met het veel hogere vermogen levert dit alsnog een veel gunstigere pk-gewichtsverhouding op. Elke pk behoeft slechts 1,8 kilogram in beweging te zetten. Om een en ander beter in perspectief te plaatsen: dat is een verveelde grizzlybeer tijdens een aflevering van Planet Earth zien jongleren met een zopas gevangen konijn.De prestaties van de 720S liegen er dan ook niet om. Sterker nog, de nieuwe McLaren doet nauwelijks onder voor de P1, zowat 's werelds snelste hypercar. In 2,9 zit je ermee op honderd. 200 km/h wordt 4 seconden later doorbroken en de 0-300 km/h-sprint verloopt sneller dan het zetten van een kopje Engelse thee: 21,9 seconden. De topsnelheid? 341 km/h. Maar dit alles wist je natuurlijk al Tot slot nog eventjes over het design. Dat is opnieuw vrij wulps en apart. Zeker het gedeelte rond de koplampen. Toch zou deze 'hap' uit de hoeken van het front geen nadelig effect hebben op de aerodynamica. Integendeel. Bovendien zorgen ze voor extra koeling van de (voorste) remmen. Geen overbodige luxe.Ook vertekenend is het formaat van de 720S. Dat is namelijk groter dan de 650S. In lengte is er 3 centimeter bijgekomen, in de breedte zelfs 15 centimeter. Een functionele keuze van McLaren, dat beweert dat het binnenin een stuk ruimer zitten is.Sneller dan verwacht staat de zopas in Genève onthulde McLaren 720S al bij de Nederlandse dealer. Dat is er trouwens slechts eentje, te weten Louwman Exclusive in Utrecht. En daarbij is reeds de prijs van McLaren's nieuwste bekend. De 720 pk sterke opvolger van de 650S gaat op gele platen 320.000 en een beetje kosten.