Fittipaldi EF7: de auto waar zelfs F1-kampioenen van dromen

De Fittipaldi EF7 is een bijzondere creatie. De voormalig wereldkampioen Formule 1 kwam zelf met het idee, stapte naar Pininfarina voor het ontwerp en vroeg HWA om hulp qua techniek. In dat opzicht is de EF7 zeker een interessant gespreksonderwerp. Daarvoor hoef je alleen maar naar de 600 pk sterke V8 te kijken.Daar houdt het niet op, want de basis van de EF7 bestaat uit een koolstofvezel tub, afkomstig van HWA. Pininfarina verzorgde het ontwerp en heeft zich daarbij duidelijk laten inspireren door zijn landgenoten (lees: Ferrari en Lamborghini). Het resultaat mag er wezen, helemaal als je naar de droge cijfers kijkt. De Fittipaldi EF7 weegt namelijk nog geen 1.000 kg.Dat betekent wel dat de EF7 behoorlijk spartaans wordt uitgevoerd. De motor en de transmissie worden bijvoorbeeld direct op het chassis gemonteerd. Dat is lichter, maar niet per se comfortabeler. Traction control en ABS zijn wél standaard, dus het V8-monster wordt wel enigszins in toom gehouden door elektronica.Koop je een Fittipaldi EF7, dan helpt Emerson je persoonlijk bij het afstellen van de supercar. Alleen dat is de aanschafprijs (nog onbekend) al waard voor de echte diehard. Wees er wel snel bij, want het blijft bij 25 exemplaren.