Aston Martin AMR: Rapide en Vantage vol racetechnologie

Aston Martin komt met een nieuw submerk: AMR. Onder dit sportieve label willen de Britten straatauto's mixen met racewagens en zo nog extremere bolides creëren.

AMR gebruikt technieken uit de autosport om de modellen van Aston Martin te verbeteren op het gebied van prestaties, dynamiek en design. De eerste voorbeelden staan in Genève: de Aston Martin Rapide AMR en de Vantage AMR Pro.



Rapide AMR

De Rapide is het 'instapmodel' van AMR, een vierdeurs sportlimousine met meer dan voldoende vermogen en een indrukwekkendere styling. De 6.0 liter V12 in het vooronder levert 600 pk en zorgt voor een topsnelheid van 338 km/h. Daarmee is de Rapide AMR de snelste vierdeurs bolide ter wereld. De auto staat op speciale 21 inch lichtmetalen velgen en is voorzien van een specifieke grille, splitter, diffuser en achtervleugel.



Vantage AMR Pro

Dan de Vantage AMR Pro. Die is op zijn beurt sterk geïnspireerd op de V8 Vantage GTE, de volbloed racer waarmee Aston Martin het World Endurance Championship op haar naam heeft geschreven. De Britten noemen de aanpak bij de Vantage AMR Pro de Track to Tarmac-filosofie. Hierbij wordt techniek uit de racerij direct toegepast op de straatauto's. Dat betekent helaas niet dat de Vantage AMR Pro de weg op mag.



Motorisch voorziet Aston Martin de brute Vantage van een doorontwikkelde versie van de GT4-motor, goed voor 507 pk. Ook hier betekent dat een nieuw record, want zo krachtig was de V8 Vantage nog nooit. Verder is de auto voorzien van een instelbare wielophanging, velgen met centre-lock en Michelin-racebanden. De grote grille en diffuser zijn ook hier van de partij.



Exclusief

Heb je interesse, dan moet je er zeker in het geval van de Vantage AMR Pro snel bij zijn. Daar worden er slechts zeven van geproduceerd. Van de Rapide AMR wil Aston Martin er 210 exemplaren afleveren.