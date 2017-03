Audi Q8 weer wat productierijper in Genève

In Detroit zag de Q8 al behoorlijk productierijp uit. Moet ook wel wil Audi 'm over een jaar definitief als nieuw vlaggenschip naar voren schuiven (op zeer waarschijnlijk wederom de NAIAS). Alleen die grille, het motorcompartiment en nog wat andere kleinere designkenmerken, daarvan wist je dat die het productiestadium niet zouden gaan halen. Het concept-gehalte daarvan was gewoonweg te hoog. En zowaar, want bij de Q8 die momenteel in Genève de show steelt is sowieso de grille een stuk alledaagser vormgegeven.Is dat alles, plus een kek geel kleurtje? Ja en nee. Enerzijds heeft Audi de autoshow in Genève aangegrepen om de Q8 nogmaals onder de aandacht te brengen, anderzijds wijkt 'ie wel degelijk iets verder af van het exemplaar in Detroit. Zo zou de nu gepresenteerde Q8 de sportversie zijn, maar verder dan een handvol peekaa's en 12 millimeter bredere wielkasten komt deze Q8 sport concept niet ten opzichte van twee maanden geleden.De hybride-aandrijflijn van de Q8 sport concept levert 476 pk, een toename van 25 pk. Het maximum koppel bleef met 700 Nm gelijk, al verloopt de sprint naar 100 km/h – verrassend genoeg – wel een stukje sneller: 4,7 versus 5,4 voor de Q8 concept. Mogelijk dat dit te maken heeft met het feit dat de Q8 sport concept een 'mild hybrid' is, wat betekent dat de SUV voor bepaalde functies stroom tapt uit een klein, maar krachtig 48 Volt-accupakket in plaats van de reguliere accu. Achter de schermen heeft Audi namelijk hard gewerkt om op deze manier voor net dat beetje meer daadkracht te zorgen.