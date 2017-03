Vierdeurs coupé van Mercedes-AMG in aantocht

Verrassing! Een paar dagen voordat de Autosalon van Genève de deuren opent geeft Mercedes-AMG ons een voorproefje van een onverwachte primeur. In de Zwitserse stad presenteert de performance-afdeling van Mercedes deze GT Concept.

De GT Concept is nog een groot geheim, maar wij hebben wel alvast een idee welke kant Mercedes-AMG ermee op wil. Het opent er rechtstreeks de aanval mee op de gedoodverfde concurrent die pal om de hoek zit: Porsche. Kijk goed naar de foto en je ziet een vierdeurs coupé die het de Porsche Panamera moeilijk moet gaan maken.



GT4

Naar verwachting zal Mercedes-AMG de auto tot GT4 dopen. Waarbij die 4 inderdaad voor vierdeurs staat. Het gamma van de AMG GT bestaat inmiddels uit een coupé en een roadster en wordt met deze uitbreiding niet alleen completer, maar ook toegankelijker.



Meer nieuws in geenve

De details kunnen we je aanstaande dinsdag vertellen. Dan trekt Mercedes-AMG in Genève het doek van de conceptcar.