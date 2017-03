9 weetjes over de nieuwe Alpine A110

In de lange periode dat de oer-A110 in productie is geweest, is 'ie met uiteenlopende motoren geleverd. Als gemene deler gold dat deze ook te vinden waren in alledaagse Renaults. Ook dat houdt de nieuwe A110 in ere. Nou ja, min of meer. Alpine rust de nieuwe A110 uit met de 1.6 TCe-viercilinder. Die kennen we uit de is Mégane, Talisman en Espace. Hetzij alleen niet in een 252 pk sterke variant…